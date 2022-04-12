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Фернандінью влітку покине Манчестер Сіті

Сьогодні 16:55 256 0
Фернандінью влітку змінить клуб
Фернандінью влітку покине Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Фернандінью

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью покине команду по завершенню сезону.

Про це розповів сам футболіст на пресконференції перед відповідним матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Атлетіко.

"Не думаю, що буду в Манчестер Сіті в наступному сезоні. Я хочу грати і отримувати регулярну ігрову практику.

Я повернуся в Бразилію, таке рішення прийняв разом із своєю сім’єю, яка для мене важливе всього", - сказав Фернандінью.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті планує продовжити контракт із Фернандінью.

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