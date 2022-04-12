Фернандінью влітку покине Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью покине команду по завершенню сезону.

Про це розповів сам футболіст на пресконференції перед відповідним матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Атлетіко.

"Не думаю, що буду в Манчестер Сіті в наступному сезоні. Я хочу грати і отримувати регулярну ігрову практику.

Я повернуся в Бразилію, таке рішення прийняв разом із своєю сім’єю, яка для мене важливе всього", - сказав Фернандінью.