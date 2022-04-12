Фернандінью влітку покине Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью покине команду по завершенню сезону.
Про це розповів сам футболіст на пресконференції перед відповідним матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Атлетіко.
"Не думаю, що буду в Манчестер Сіті в наступному сезоні. Я хочу грати і отримувати регулярну ігрову практику.
Я повернуся в Бразилію, таке рішення прийняв разом із своєю сім’єю, яка для мене важливе всього", - сказав Фернандінью.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті планує продовжити контракт із Фернандінью.