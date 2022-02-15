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Манчестер Сіті планує продовжити контракт із Фернандінью

Сьогодні 11:40 187 0
Фернандінью може залишитися у команді
Манчестер Сіті планує продовжити контракт із Фернандінью
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті, #Фернандінью

Джерело - sport.ua.

Керівництво Манчестер Сіті налаштоване на продовження співпраці з досвідченим бразильським хавбеком команди Фернандінью.

Про це повідомляє The National.

Чинний контракт опорного півзахисника закінчується наприкінці сезону, однак "місцяни" прагнуть, щоб легіонер залишився в Манчестері – у ролі футболіста чи асистента головного тренера.

У Манчестер Сіті розуміють, наскільки серйозним є вплив Фернандінью на командну роздягальню. Бразилець добре впливає на молодих гравців, завжди привітний та спокійний, через що його присутність у клубі має неоціненне значення для Жузепа Гвардіоли.

Питання продовження перебування Фернандінью в Манчестері залежатиме від побажань та поглядів на подальше життя з боку самого бразильця та його родини.

Раніше Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Норвіч.

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