Дембеле відмовився переходити у Челсі

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Барселони Усман Дембеле не перейде до Челсі.
Про це повідомляє El Larguero.
Французький футболіст відхилив пропозицію лондонського клубу.
📻⚽ Sanedrín | Se estanca la renovación de Dembélé— El Larguero (@ellarguero) April 6, 2022
📉 @matallanas: "A Dembélé se le cayó la oferta del Chelsea"
🔴 Directo: https://t.co/lMNPt3yeG6
Зазначимо, що Челсі хоче підписати француза влітку на правах вільного агента.
У 13 матчах цього сезону Ла Ліги Дембеле зробив 10 гольових передач та забив 1 м'яч.
Раніше Хаві оцінив майбутнє Дембеле у Барселоні.