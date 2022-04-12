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Дембеле відмовився переходити у Челсі

Сьогодні 12:25 71 0
Французький форвард не гратиме у Лондоні
Дембеле відмовився переходити у Челсі
#Барселона, #Челсі, #Усман Дембеле

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Барселони Усман Дембеле не перейде до Челсі.

Про це повідомляє El Larguero.

Французький футболіст відхилив пропозицію лондонського клубу.

Зазначимо, що Челсі хоче підписати француза влітку на правах вільного агента.

У 13 матчах цього сезону Ла Ліги Дембеле зробив 10 гольових передач та забив 1 м'яч.

Раніше Хаві оцінив майбутнє Дембеле у Барселоні.

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