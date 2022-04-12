Дембеле відмовився переходити у Челсі

Французький форвард не гратиме у Лондоні

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Барселони Усман Дембеле не перейде до Челсі.

Про це повідомляє El Larguero.

Французький футболіст відхилив пропозицію лондонського клубу.

📻⚽ Sanedrín | Se estanca la renovación de Dembélé



📉 @matallanas: "A Dembélé se le cayó la oferta del Chelsea"



🔴 Directo: https://t.co/lMNPt3yeG6 — El Larguero (@ellarguero) April 6, 2022

Зазначимо, що Челсі хоче підписати француза влітку на правах вільного агента.

У 13 матчах цього сезону Ла Ліги Дембеле зробив 10 гольових передач та забив 1 м'яч.

Раніше Хаві оцінив майбутнє Дембеле у Барселоні.