Хаві оцінив майбутнє Дембеле у Барселоні

Джерело - football.ua.
Вінгер Барселони Усман Дембеле може залишитися у клубі.
Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.
"Я негайно підписав би з ним новий контракт, без сумніву! Але нам потрібні цифри, щоб працювати. Ми маємо вести переговори — те саме з Араухо, з яким все виглядає майже завершеним, Гаві, Серхі Роберто...
Сподіваюся, що Усман залишиться. На своїй позиції він міг би стати одним із найкращих гравців світу", — розповів Хаві.
У поточному сезоні Усман Дембеле провів за Барселону 22 матчі, в яких забив 2 голи та віддав 10 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що директор Барселони Алемані провів зустріч з агентом Дембеле.