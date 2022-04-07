Хаві оцінив майбутнє Дембеле у Барселоні

Вінгер Барселони Усман Дембеле може залишитися у клубі.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Я негайно підписав би з ним новий контракт, без сумніву! Але нам потрібні цифри, щоб працювати. Ми маємо вести переговори — те саме з Араухо, з яким все виглядає майже завершеним, Гаві, Серхі Роберто...

Сподіваюся, що Усман залишиться. На своїй позиції він міг би стати одним із найкращих гравців світу", — розповів Хаві.