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Хаві оцінив майбутнє Дембеле у Барселоні

Сьогодні 15:55 132 0
Хаві Ернандес висловився про майбутнє крайнього півзахисника своєї команди Усмана Дембеле
Хаві оцінив майбутнє Дембеле у Барселоні
Фото - gettyimages
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Хаві Ернандес, #Усман Дембеле

Джерело - football.ua.

Вінгер Барселони Усман Дембеле може залишитися у клубі.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Я негайно підписав би з ним новий контракт, без сумніву! Але нам потрібні цифри, щоб працювати. Ми маємо вести переговори — те саме з Араухо, з яким все виглядає майже завершеним, Гаві, Серхі Роберто...

Сподіваюся, що Усман залишиться. На своїй позиції він міг би стати одним із найкращих гравців світу", — розповів Хаві.

У поточному сезоні Усман Дембеле провів за Барселону 22 матчі, в яких забив 2 голи та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що директор Барселони Алемані провів зустріч з агентом Дембеле.

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