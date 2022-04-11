Левандовський погодився перейти до Барселони

Поляк вирішив залишити мюнхенський клуб

Нападник збірної Польщі та Баварії Роберт Левандовський близький до того, щоб змінити клубну прописку.

Про це повідомляє TVP Sport.

33-річний форвард вирішив перебратися до Барселони.

Нападник уже повідомив керівництво Баварії про те, що хотів би покинути клуб заради переходу до каталонського гранда.

Зазначається, що Роберт уже погодив умови особистого контракту із Барселоною.

Чинний контракт Левандовскі з Баварією спливає влітку 2023 року. Мюнхенський клуб від переходу хоче отримати 65 млн євро.

У поточному сезоні поляк провів 29 матчів у чемпіонаті Німеччини, в яких забив 32 голи та виконав одну гольову передачу.