Леоненко - про своє звільнення: На ТК Футбол зараз усіх розганяють

Колишній форвард Динамо та телеексперт Віктор Леоненко прокоментував новину про своє звільнення з телеканалів Футбол.

"Чи знаю, що Денисов мене звільнив з телеканалів Футбол? Я хотів би почути це від нього особисто, а не від друзів. Інтерв'ю, на яке він посилається, найімовірніше - відмазка. На ТК Футбол зараз усіх розганяють. Думаю, що я просто потрапив під скорочення. Денисов придумав причину через інтерв'ю, хоча міг мене набрати і все сказати. Я люблю відвертість.

Чи повернусь на телеканал Футбол у майбутньому? Я ні на кого не тримаю зла. Щодо Денисова, я просто зроблю висновки. Не забувайте, хто з нас великий - я, а не Денисов! У мене на телеканалі з усіма були дружні стосунки. Я не маю ворогів", - заявив Леоненко.