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Леоненко - про своє звільнення: На ТК Футбол зараз усіх розганяють

Сьогодні 08:08 496 0
Експерт - про своє звільнення
Леоненко - про своє звільнення: На ТК Футбол зараз усіх розганяють
#Віктор Леоненко

Джерело - fanday.net.

Колишній форвард Динамо та телеексперт Віктор Леоненко прокоментував новину про своє звільнення з телеканалів Футбол.

"Чи знаю, що Денисов мене звільнив з телеканалів Футбол? Я хотів би почути це від нього особисто, а не від друзів. Інтерв'ю, на яке він посилається, найімовірніше - відмазка. На ТК Футбол зараз усіх розганяють. Думаю, що я просто потрапив під скорочення. Денисов придумав причину через інтерв'ю, хоча міг мене набрати і все сказати. Я люблю відвертість.

Чи повернусь на телеканал Футбол у майбутньому? Я ні на кого не тримаю зла. Щодо Денисова, я просто зроблю висновки. Не забувайте, хто з нас великий - я, а не Денисов! У мене на телеканалі з усіма були дружні стосунки. Я не маю ворогів", - заявив Леоненко.

Раніше Віктор Леоненко виправдав російських спортсменів.

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