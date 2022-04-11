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ПСЖ розчарувався в трансфері Неймара

Сьогодні 11:47 84 0
Керівники клубу в Досі вважають, що мотивація бразильця слабшає
ПСЖ розчарувався в трансфері Неймара
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - Get French Football News.

Власники ПСЖ розчарувалися в підписанні Неймара.

Про це повідомляє Get French Football News.

Керівники клубу в Досі вважають, що мотивація бразильця слабшає, і що він не завжди робив усе, що міг, щоб бути на найвищому рівні.

Власники паризького клубу вважають, що витрачені на гравця 500 мільйонів євро не окупили себе.

Проте 30-річний футболіст, швидше за все, не залишить команду літом, оскільки інші клуби, за винятком Ньюкасла, не мають спроможності виплачувати зарплату, яку він отримує в ПСЖ.

Нагадаємо, ПСЖ розібрався з Клермоном у Лізі 1.

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