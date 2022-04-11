Сабо: Орбан продався Путіну, соромно, що я - угорець

Ексгравець Динамо розповів про дії угорської влади

Президент Угорщини Віктор Орбан продався рашистстькому президенту володимиру путіну.

Про це заявив колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо.

"Раніше вони мені телефонували, ми нормально спілкувалися, але після того, як я прочитав в угорській пресі слова Орбана, то відмовився з ними розмовляти", - заявив колишній тренер. Вони мені нещодавно зателефонували, але я відповів: "Хлопці, я не хочу з вами говорити. Мені соромно, що я – угорець", і поклав трубку".

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"Як у Орбана може повертатися мова казати, що звірства у Бучі, Ірпені та Гостомелі зробили українські військові. Наші люди на таке, в принципі, не здатні. Орбан просто продався Путіну. Путін дав йому газ, продає дешево нафту. Ось причина. Ну гаразд, не треба давати нам зброю, але пропусти ти через свій кордон допомогу, яку надають інші країни".

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