Головне
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії
Вчора 12:24 4203 2
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України
Сьогодні 15:23 13912
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100
Сьогодні 15:11 206405
Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую
Сьогодні 09:18 669 2
Бринзак не братиме участь у виборах президента Федерації біатлону України
Вчора 22:40 579
Луческу: УЄФА не дозволив Реалу та Барселоні провести матчі з Динамо
Вчора 19:55 955
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає
Вчора 16:09 3164 2
Усик - у ТОП-5 найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій
Вчора 14:10 495
Леклер виграв Гран-прі Австралії
Вчора 09:40 487
Стерлінг переміг Яна роздільним рішенням та зберіг титул UFC у легкій вазі
Вчора 08:38 449
Прямі трансляції

Сабо: Орбан продався Путіну, соромно, що я - угорець

Сьогодні 14:39 142 0
Ексгравець Динамо розповів про дії угорської влади
Сабо: Орбан продався Путіну, соромно, що я - угорець
#Йожеф Сабо

Джерело - FanDay.net.

Президент Угорщини Віктор Орбан продався рашистстькому президенту володимиру путіну.

Про це заявив колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо.

"Раніше вони мені телефонували, ми нормально спілкувалися, але після того, як я прочитав в угорській пресі слова Орбана, то відмовився з ними розмовляти", - заявив колишній тренер. Вони мені нещодавно зателефонували, але я відповів: "Хлопці, я не хочу з вами говорити. Мені соромно, що я – угорець", і поклав трубку".

  росія веде війну проти України

"Як у Орбана може повертатися мова казати, що звірства у Бучі, Ірпені та Гостомелі зробили українські військові. Наші люди на таке, в принципі, не здатні. Орбан просто продався Путіну. Путін дав йому газ, продає дешево нафту. Ось причина. Ну гаразд, не треба давати нам зброю, але пропусти ти через свій кордон допомогу, яку надають інші країни".

  Актуально: Сабо мріє вигнати всіх росіян з України

"Ще раніше я говорив угорським журналістам, щоб вони написали, хай Орбан згадає про 1956 рік. Я був тоді хлопцем і плакав, коли російські танки заїхали до Будапешта і тисли дітей, жінок. Як це можна забути? Таке не можна прощати", – сказав Сабо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 3231
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів 1472
Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2053
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає 3164 2
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України 13912
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 206405
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 37947
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 47843 1
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19529
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 16817
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4098 1
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 16399