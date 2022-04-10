Фенербахче провів переговори із Де Дзербі

Стамбульський клуб був серйозно націлений на домовленість з італійцем

Керівництво Фенербахче провело переговори з головним тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі щодо роботи на аналогічній посаді у стані жовтих канарок.

Про це повідомляє Fotospor.

Спочатку Фенербахче хотів бачити головним тренером команди у новому сезоні Йоахіма Лева або Жорже Жезуша, проте німець та португалець запросили 10 та 5 мільйонів євро на рік, відповідно, у вигляді заробітної плати, що суттєво перевищує можливості стамбульців.

З Де Дзербі, як вважали у Фенербахче, вдасться домовитися на скромнішу зарплату. Проте італієць у ході переговорів побажав отримувати 5 мільйонів євро, що також призвело до виходу жовтих канарок з діалогу.

Зазначається, що у Шахтарі річний оклад Де Дзербі становить 4 мільйони євро.