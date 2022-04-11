Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Футболісти та тренерський штаб донецького Шахтаря повернулися з Греції до Туреччини.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
9 квітня "гірники" в Афінах програли Олімпіакосу (0:1) в першому матчі благодійного туру на підтримку України Global Tour for Peace.
В Туреччині "гірники" будуть готуватися до наступної зустрічі – 14 квітня в Польщі проти Лехії.
Команда розміщуватиметься на базі збірної Туреччини неподалік Стамбула.
Раніше повідомлялося, що Фенербахче провів переговори із Де Дзербі.