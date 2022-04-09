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Боруссія закликала уболівальників купувати квитки на матч з Динамо

Сьогодні 15:39 215 0
Матч відбудеться 26 квітня
Боруссія закликала уболівальників купувати квитки на матч з Динамо
#Боруссія Дортмунд, #Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

Керівництво дортмундської Боруссії агітує уболівальників купувати квитки на матч з Динамо.

Про це розповів генеральний директор німецького клубу Ханс-Йоахім Ватцке.

"Футбол – найкраще, що є у світі, але є речі набагато важливіші. Мир, здоров'я, батьківщина, освіта. У центрі Європи нині руйнуються ці цінності. І це дуже боляче.

Ми підтримуємо українців, разом із сім'єю Боруссії Дортмунд ми вже передали Україні тонни гуманітарної допомоги, і тепер ми також хотіли б зібрати кошти для постраждалих українців", – розповів Ватцке.

Благодійний поєдинок Борусії і команди Луческу відбудеться у вівторок, 26 квітня, на найбільшому стадіоні Німеччини Signal Iduna Park.

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