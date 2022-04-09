Евертон з Миколенком обіграв Манчестер Юнайтед, Тоттенгем знищив Астон Віллу. Результати 32 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги.
Український оборонець Евертона відіграв повний матч з Манчестер Юнайтед.
Чемпіонат Англії - АПЛ
32 тур, 09 квітня
Евертон - Манчестер Юнайтед 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 27 Гордон
Арсенал - Брайтон 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 Троссард, 0:2 - 67 Мвепу, 1:2 - 89 Едегор
Вотфорд Лідс 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Рафінья, 0:2 - 73 Родріго, 0:3 - 85 Гаррісон
Саутгемптон - Челсі 0:6 (0:4)
Голи: 0:1 - 8 Алонсо, 0:2 - 16 Маунт, 0:3 - 21 Вернер, 0:4 - 31 Гаверц, 0:5 - 49 Вернер, 0:6 - 54 Маунт
Астон Вілла - Тоттенгем 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 3 Сон Хин Мін, 0:2 - 50 Кулусевскі, 0:3 - 66 Сон Хин Мін, 0:4 - 71 Сон Хин Мін
Нагадаємо, Миколенко - один з найкращих гравців матчу Евертон - Манчестер Юнайтед.