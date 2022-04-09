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Евертон з Миколенком обіграв Манчестер Юнайтед, Тоттенгем знищив Астон Віллу. Результати 32 туру АПЛ

Сьогодні 21:29 679 0
Результати 32 туру АПЛ
Евертон з Миколенком обіграв Манчестер Юнайтед, Тоттенгем знищив Астон Віллу. Результати 32 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Манчестер Юнайтед, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги.

Український оборонець Евертона відіграв повний матч з Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії - АПЛ

32 тур, 09 квітня

Евертон - Манчестер Юнайтед 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Гордон

Арсенал - Брайтон 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Троссард, 0:2 - 67 Мвепу, 1:2 - 89 Едегор

Вотфорд Лідс 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Рафінья, 0:2 - 73 Родріго, 0:3 - 85 Гаррісон

Саутгемптон - Челсі 0:6 (0:4)

Голи: 0:1 - 8 Алонсо, 0:2 - 16 Маунт, 0:3 - 21 Вернер, 0:4 - 31 Гаверц, 0:5 - 49 Вернер, 0:6 - 54 Маунт

Астон Вілла - Тоттенгем 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Сон Хин Мін, 0:2 - 50 Кулусевскі, 0:3 - 66 Сон Хин Мін, 0:4 - 71 Сон Хин Мін

Нагадаємо, Миколенко - один з найкращих гравців матчу Евертон - Манчестер Юнайтед.

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