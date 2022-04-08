Бразильський клуб хоче домовитися з гірниками про перехід півзахисника

Шахтар відповів відмовою на пропозицію бразильського Інтернасьйонала взяти в оренду 30-річного хавбека Алана Патріка.

Про це повідомляє Goal.com.

Український клуб позначив свою позицію у питанні потенційного трансферу дуже чітко - гірники готові вести мову лише про повноцінний продаж Патріка, контракт із яким у клуба розрахований до кінця 2025 року.

Інтернасьйонал розраховував, що зможе погодити оренду Патріка до кінця року з опцією викупу, але після того, як почув позицію Шахтаря, почав обговорення потенційної суми повноцінної покупки гравця вже зараз.

На переговори у клубів залишається не так багато часу, оскільки 12 квітня у Бразилії закриється трансферне вікно.

Нагадаємо, напередодні до Інтернасьйонала із Шахтаря на правах короткострокової оренди перейшов центральний захисник Вітао.