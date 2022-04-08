Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо у рамках серії благодійних матчів під гаслом Match for Peace! Stop the War!, метою яких є збір допомоги для України під час війни з росією, зіграє проти дортмундської Борусії.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 26 квітня, на домашньому стадіоні німецького гранда Signal Iduna Park. Час початку гри стане відомий пізніше.
«Динамо» проведе матч із дортмундською «Борусією»— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 8, 2022
Поєдинок відбудеться у вівторок, 26 квітня на найбільшому стадіоні у Німеччині Signal Iduna Park. pic.twitter.com/lWDz2WHzFq
Нагадаємо Динамо зіграє благодійний матч проти колишнього клубу Луческу.