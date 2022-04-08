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Динамо проведе благодійний матч із Боруссією

Сьогодні 21:11 58 0
Поєдинок буде зіграний у рамках турне зі збору допомоги для України
Динамо проведе благодійний матч із Боруссією
#Боруссія Дортмунд, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо у рамках серії благодійних матчів під гаслом Match for Peace! Stop the War!, метою яких є збір допомоги для України під час війни з росією, зіграє проти дортмундської Борусії.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 26 квітня, на домашньому стадіоні німецького гранда Signal Iduna Park. Час початку гри стане відомий пізніше.

Нагадаємо Динамо зіграє благодійний матч проти колишнього клубу Луческу.

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