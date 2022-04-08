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Динамо зіграє благодійний матч проти колишнього клубу Луческу

Сьогодні 10:10 241 0
Динамо зіграє благодійний матч у Стамбулі
Динамо зіграє благодійний матч проти колишнього клубу Луческу
#Галатасарай, #Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - football24.ua.

Динамо назвало ще одного суперника у своїх майбутніх благодійних спарингів.

Про це повдіомляє Anadolu Agency.

Галатасарай 14 квітня прийматиме киян на своєму стадіоні.

За два дні до цього Динамо зіграє з варшавською Легією. Виручка від цих матчів буде передана на різноманітні потреби України. Ціль поєдинку з Галатасараєм – зібрати якомога більше коштів для українських сиріт.

Нагадаємо, що Мірча Луческу очолював "левів" у 2000-2002 роках.

Раніше в Олександрії відреагували на від’їзд Динамо і Шахтаря.

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