Динамо зіграє благодійний матч проти колишнього клубу Луческу

Джерело - football24.ua.
Динамо назвало ще одного суперника у своїх майбутніх благодійних спарингів.
Про це повдіомляє Anadolu Agency.
Галатасарай 14 квітня прийматиме киян на своєму стадіоні.
За два дні до цього Динамо зіграє з варшавською Легією. Виручка від цих матчів буде передана на різноманітні потреби України. Ціль поєдинку з Галатасараєм – зібрати якомога більше коштів для українських сиріт.
Нагадаємо, що Мірча Луческу очолював "левів" у 2000-2002 роках.
Раніше в Олександрії відреагували на від’їзд Динамо і Шахтаря.