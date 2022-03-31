Хавбек Шахтаря розповів про волонтерську роботу з Михайлом Мудриком

Хавбеки Шахтаря Михайло Мудрик та Георгій Судаков організували волонтерську підтримку.

Про це Судаков розповів каналам Футбол.

"Ми з моїм другом Михайлом Мудриком вирішили організувати самостійну волонтерську підтримку. Закупили трохи продуктів, допомагали кому потрібно ліками. Ми постаралися максимально допомогти тим, хто потребує допомоги", - заявив футболіст.

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"Зрозуміло, що у нас немає якихось великих можливостей, але принаймні ми допомогли якимось людям ліками та продуктами. Ми хотіли й надалі продовжувати свою діяльність, але вийшло так, що ми виїхали до Львова".

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