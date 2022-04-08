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Динамо хоче віддати Довбика в оренду

Сьогодні 19:39 264 0
Фактично кияни мають намір влаштувати перегляд для перспективного форварда
Динамо хоче віддати Довбика в оренду
#Динамо Київ, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

7 квітня керівництво Динамо звернулося до босів Дніпра-1 щодо оренди форварда Артема Довбика.

Про це повідомляє Ігор Циганик.

Йдеться про угоду, яка буде розрахована до закінчення війни в Україні, через яку проведення всіх внутрішніх турнірів у країні призупинено.

Довбик за кілька днів до початку російсько-української війни зазнав ушкодження, через що проходив відновлення за кордоном.

Якщо фізичний стан дозволятиме, то боси Дніпра-1 загалом не проти того, щоб Довбик провів низку товариських матчів за Динамо у рамках благодійного турне, у яке вирушила київська команда.

Нагадаємо, раніше Динамо анонсувало, що протягом квітня-червня 2022 року проведе товариські матчі з провідними командами Європи.

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