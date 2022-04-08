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Каменюка: Зоря буде далі існувати

Сьогодні 15:39 71 0
Каменюка прокоментував майбутнє Зорі
Каменюка: Зоря буде далі існувати
#Зоря, #Каменюка, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Тренер Зорі U-19 Микита Каменюка оцінив майбутнє луганського клубу.

Про це розповів фахівець у коментарі Футбол NEWS.

"Генеральний директор нам сказав: "Найголовніша задача — залишитися живим, зберегти сім’ї в безпеці". А клуб буде далі існувати, коли це все закінчиться. 

Зідзвонюємось зі своїми колегами, друзями, футболістами, хлопцями з основної команди та молодіжної, підтримуємо зв’язок, дізнаємось хто й де перебуває, чим займається. Знаю, що багато хлопців допомагають нашій армії: хтось в територіальній обороні, хтось допомагає фінансово", – сказав Каменюка.

Раніше Зоря спростувала інформацію про припинення існування клубу.

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