Каменюка: Зоря буде далі існувати

Тренер Зорі U-19 Микита Каменюка оцінив майбутнє луганського клубу.

Про це розповів фахівець у коментарі Футбол NEWS.

"Генеральний директор нам сказав: "Найголовніша задача — залишитися живим, зберегти сім’ї в безпеці". А клуб буде далі існувати, коли це все закінчиться.

Зідзвонюємось зі своїми колегами, друзями, футболістами, хлопцями з основної команди та молодіжної, підтримуємо зв’язок, дізнаємось хто й де перебуває, чим займається. Знаю, що багато хлопців допомагають нашій армії: хтось в територіальній обороні, хтось допомагає фінансово", – сказав Каменюка.