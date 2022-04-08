Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 00:08 42225
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Сьогодні 15:43 1982
Горуна продав медаль Олімпіади на благодійному аукціоні
Сьогодні 14:27 133
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Чарльстоні
Сьогодні 08:25 313 1
Горуна: Нацисти в Україні - марвелівські супергерої, їх не існує
Вчора 23:25 480
Тимощенко закликав виключити росіян зі складу міжнародних олімпійських федерацій
Вчора 22:25 311
Стуй - росіянам: Ви мерзенні тварюки, готові вбити за телевізор
Вчора 22:09 586
росію виключили із Ради ООН з прав людини
Вчора 20:24 528
Сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів
Вчора 20:10 23417 3
Загинув учасник першої збірної України на Іграх Нескорених
Вчора 18:25 1120
Прямі трансляції

Експерт не виключив зникнення Шахтаря та Динамо

Сьогодні 14:44 237 1
Євген Левченко прокоментував зникнення українських грандів
Експерт не виключив зникнення Шахтаря та Динамо
#Динамо Київ, #Шахтар, #Євген Левченко

Джерело - fanday.net.

Динамо та Шахтар можуть припинити своє існування через війну з росією.

Про це розповів ексгравець національної збірної Євген Левченко у коментарі FanDay.

"Чи існує загроза розформування Динамо і Шахтаря? Така ситуація можлива. Це буде повним крахом українського футболу на довгі роки. З цього боку я розумію хлопців, які бояться, що наш футбол може повністю розвалитися.

Як бути з боргами? Чи зможуть футболісти можуть розраховувати на повну виплату зарплат, особливо у таких клубах, як Зоря та Десна? У сьогоднішній ситуації про жодні компенсації говорити не варто. Було б солідарно, якби клуби після війни все виплатили хлопцям. Це справа честі для президентів клубів. Зараз це абсолютно неможливо. Усі гроші мають йти на армію, відновлення інфраструктури та підтримку населення", – розповів Левченко.

Нагадаємо, Динамо зіграє благодійний матч проти колишнього клубу Луческу.

Коментарі ()
Популярне зараз
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 1982
Сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів Сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів 23417 3
Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб 13350
Російський канал злякався появи української символіки на матчі команди Ярмоленка Російський канал злякався появи української символіки на матчі команди Ярмоленка 2536
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 42225
Чотири російські клуби подали документи на отримання ліцензії УЄФА для виступів в єврокубках Чотири російські клуби подали документи на отримання ліцензії УЄФА для виступів в єврокубках 2323
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 16431 2
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12526 23
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10005 2
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220057 5
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 40475
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24793