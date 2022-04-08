Експерт не виключив зникнення Шахтаря та Динамо

Динамо та Шахтар можуть припинити своє існування через війну з росією.

Про це розповів ексгравець національної збірної Євген Левченко у коментарі FanDay.

"Чи існує загроза розформування Динамо і Шахтаря? Така ситуація можлива. Це буде повним крахом українського футболу на довгі роки. З цього боку я розумію хлопців, які бояться, що наш футбол може повністю розвалитися.

Як бути з боргами? Чи зможуть футболісти можуть розраховувати на повну виплату зарплат, особливо у таких клубах, як Зоря та Десна? У сьогоднішній ситуації про жодні компенсації говорити не варто. Було б солідарно, якби клуби після війни все виплатили хлопцям. Це справа честі для президентів клубів. Зараз це абсолютно неможливо. Усі гроші мають йти на армію, відновлення інфраструктури та підтримку населення", – розповів Левченко.