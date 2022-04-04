Гвардіола: Я не винайшов футбол, Кройфф та Решак робили це до мене

Тренер Ман Сіті розповів про свої тактичні напрацювання

Джерело - AS.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не створив нічого революційного в світовому футболі.

Про це він розповів порталу AS.

"Я не винайшов футбол. Те, що ми робимо, раніше робили інші. Те, що я зробив у Барселоні, та те, що я пробував у Баварії, робили до мене Йоган Кройфф та Карлес Решак. Я нічого не винайшов, я лише намагаюся підлаштовуватися під гравців. Мені подобається те, якою я бачу гру своїх команд. Я також глядач, і мені подобається бачити своє відображення у своїх командах".

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"Але головне – результат. Коли я виграю, кажуть, що я далекоглядний, коли програю - "Що думає цей хлопець?" Я бачу своїх гравців, я бачу суперника, я аналізую і кажу, давайте зіграємо наступним чином, тому що так у нас буде більше шансів на перемогу. Іноді це спрацьовує, іноді - ні", – сказав Гвардіола.

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