Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 00:08 41765
Горуна: Нацисти в Україні - марвелівські супергерої, їх не існує
Вчора 23:25 170
Тимощенко закликав виключити росіян зі складу міжнародних олімпійських федерацій
Вчора 22:25 170
Стуй - росіянам: Ви мерзенні тварюки, готові вбити за телевізор
Вчора 22:09 247
росію виключили із Ради ООН з прав людини
Вчора 20:24 348
Сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів
Вчора 20:10 850 1
Загинув учасник першої збірної України на Іграх Нескорених
Вчора 18:25 472
Динамо програло Спортінгу в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
Вчора 16:58 752
Усик згадав предстоятеля УПЦ Московського Патріархату перед початком підготовки до бою з Джошуа
Вчора 13:24 6183 3
Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Боготі
Вчора 09:55 417
Прямі трансляції

Вест Гем Ярмоленка у меншості не програв Ліону. Результати матчів 1/4 фіналу Ліги Європи

Вчора 23:59 306 0
Українець увесь матч провів на лаві запасних
Вест Гем Ярмоленка у меншості не програв Ліону. Результати матчів 1/4 фіналу Ліги Європи
#Айнтрахт, #Брага, #Вес Гем, #Ліон, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Відбулися три перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2021/22 років з футболу.

Вест Гем Українець Андрій Ярмоленко увесь матч провів на лаві запасних.

Ліга Європи 2021/22.
1/4 фіналу, перший матч
7 квітня

Айнтрахт - Барселона 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Кнауфф, 1:1 - 66 Торрес

Брага - Рейнджерс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Руїс

Вест Гем - Ліон 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Боуен, 1:1 - 66 Ндомбеле

Нагадаємо керівник УЄФА Александер Чеферін продовжує займати антиукраїнську позицію та не помічає те жахіття, що творять орки в Україні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Буффон зустрівся з юним українським воротарем, який втік від війни ВІДЕО Буффон зустрівся з юним українським воротарем, який втік від війни ВІДЕО 2217
Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб 5443
Усик згадав предстоятеля УПЦ Московського Патріархату перед початком підготовки до бою з Джошуа Усик згадав предстоятеля УПЦ Московського Патріархату перед початком підготовки до бою з Джошуа 6183 3
РБ Лейпциг - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи РБ Лейпциг - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1184
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 41765
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 7 квітня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 7 квітня 1745
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 29908 2
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21862 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4012 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9394 3
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 19815
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 92770