Джерело - Чемпіон.
Відбулися три перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2021/22 років з футболу.
Вест Гем Українець Андрій Ярмоленко увесь матч провів на лаві запасних.
Ліга Європи 2021/22.
1/4 фіналу, перший матч
7 квітня
Айнтрахт - Барселона 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Кнауфф, 1:1 - 66 Торрес
Брага - Рейнджерс 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 40 Руїс
Вест Гем - Ліон 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Боуен, 1:1 - 66 Ндомбеле
Нагадаємо керівник УЄФА Александер Чеферін продовжує займати антиукраїнську позицію та не помічає те жахіття, що творять орки в Україні.