Українець увесь матч провів на лаві запасних

Джерело - Чемпіон.

Відбулися три перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2021/22 років з футболу.

Вест Гем Українець Андрій Ярмоленко увесь матч провів на лаві запасних.

Ліга Європи 2021/22.

1/4 фіналу, перший матч

7 квітня

Айнтрахт - Барселона 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Кнауфф, 1:1 - 66 Торрес

Брага - Рейнджерс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Руїс

Вест Гем - Ліон 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Боуен, 1:1 - 66 Ндомбеле

Нагадаємо керівник УЄФА Александер Чеферін продовжує займати антиукраїнську позицію та не помічає те жахіття, що творять орки в Україні.