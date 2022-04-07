Головний асистент Де Дзербі залишить Шахтар

Поссанціні припинить роботу з клубом

46-річний італійський фахівець Давіде Поссанціні, котрий є головним асистентом Роберто Де Дзербі у Шахтарі, не продовжуватиме роботу з гірниками.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Поссанціні не прибуде до Стамбула, де Шахтар у скороченому складі найближчими днями планує відновити тренувальний процес та готуватиметься до низки товариських матчів.

Також не буде у тренерському штабі Де Дзербі й 44-річного Паоло Б'янко, про прагнення покинути Шахтар якого повідомлялося раніше.

Зазначимо, що Давіде Поссанціні є незмінним помічником Роберто Де Дзербі з 2016 року. Разом із нинішнім головним тренером Шахтаря цей фахівець попрацював у італійських Фоджі, Палермо, Беневенто та Сассуоло.

Раніше в Олександрії відреагували на від’їзд Динамо і Шахтаря.