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Нагельсманн пояснив поразку Баварії у грі з Вільярреалом

Сьогодні 11:37 177 0
Юліан Нагельсманн прокоментував поразку Баварії у грі з Вільярреалом
Нагельсманн пояснив поразку Баварії у грі з Вільярреалом
Фото - gettyimages
#Баварія, #Вільярреал, #Ліга чемпіонів, #Нагельсманн

Джерело - football.ua.

Баварія повністю заслужила поразку у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Вільярреалом.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Юліан Нагельсманн.

"Це — поразка, на яку ми повністю заслуговували, бо не грали на достатньо хорошому рівні.

У першому таймі від нас виходило занадто мало енергії, ми не створювали моментів і поступилися контролем.

Після перерви була шалена гра. Ми віддали контроль, бо дуже хотіли забити, а зрештою могли отримати ще два м'ячі у свої ворота.

Під час помилки Мануеля Ноєра у другому таймі нам просто пощастило.

Той факт, що рахунок цієї гри у підсумку лише 0:1 дає нам впевненість у матчі-відповіді. Наступного тижня ми покажемо інший футбол", — заявив Нагельсманн.

Раніше Емері оцінив перемогу над Баварією.

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