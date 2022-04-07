Нагельсманн пояснив поразку Баварії у грі з Вільярреалом

Баварія повністю заслужила поразку у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Вільярреалом.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Юліан Нагельсманн.

"Це — поразка, на яку ми повністю заслуговували, бо не грали на достатньо хорошому рівні.

У першому таймі від нас виходило занадто мало енергії, ми не створювали моментів і поступилися контролем.

Після перерви була шалена гра. Ми віддали контроль, бо дуже хотіли забити, а зрештою могли отримати ще два м'ячі у свої ворота.

Під час помилки Мануеля Ноєра у другому таймі нам просто пощастило.

Той факт, що рахунок цієї гри у підсумку лише 0:1 дає нам впевненість у матчі-відповіді. Наступного тижня ми покажемо інший футбол", — заявив Нагельсманн.