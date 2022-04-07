Емері оцінив перемогу над Баварією

Вільярреал планує пройти Баварію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Унаї Емері.

"Ми не збираємося зупинятися на тому, як добре ми грали сьогодні. Ми не хочемо пройти далі. Ми маємо намір спробувати обіграти Баварію ще раз. Результат 1:0, але цього недостатньо. Вони лідери, програвати для них – ненормально.

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Зараз можемо бути щасливі, але водночас обережні. У нас залишилося 90 хвилин, і я хочу обіграти мюнхенську Баварію знову. Якщо я не виграю, буду розчарований, незалежно від того, чи добре ми сьогодні грали.

Все вийшло добре, бо маємо хороших футболістів. Ло Чельсо показав чудову гру, як і інші молоді гравці, яким потрібно набиратися досвіду, щоб зростати. Коклен або Джіо мають цю перевагу", – розповів Емері.