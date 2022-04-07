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Мбаппе може залишитися у ПСЖ через Олімпіаду-2024 в Парижі

Сьогодні 15:41 133 0
Форвард може продовжити контракт з ПСЖ
Мбаппе може залишитися у ПСЖ через Олімпіаду-2024 в Парижі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - isport.ua.

Нападник Кіліан Мбаппе може продовжити контракт із ПСЖ.

Про це повідомляє видання Sky Sports.

Попри інтерес Реала, француз продовжуватиме виступати за парижан. У нього є відчуття, що він ще досяг максимального успіху з клубом і не залишив достатньо великої спадщини.

На його рішення може впливати проведення Олімпіади-2024 у Парижі та бажання виграти золоту медаль із командою Франції на цьому турнірі. За ці два роки Мбаппе також матиме шанс виграти Лігу чемпіонів з ПСЖ.

У поточному сезоні на рахунку француза 17 голів та 13 асистів у 27 матчах Ліги 1.

Нагадаємо, Бензема закликав Мбаппе перейти у Реал.

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