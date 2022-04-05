Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 10:20 40602
Підручний – щодо слів Бринзака про росіянок зі збірної України: І знову брехня
Вчора 22:38 1524
Дмитренко - росіянкам у збірній України: Якщо думаєте відсидітися тихо у своїх норках, то сидіть краще вдома
Вчора 21:31 2197
Шевченко прийме у своєму лондонському домі декілька сімей з України
Вчора 20:40 355
Віталій Кличко: Ми не пробачимо те, що зроблено з нашими містами і людьми
Вчора 15:24 368
Білодід: Фізично я нічого не могла робити і перебувала у стані депресії
Вчора 12:54 12101 3
Директор Металіста: Доля клубу залежить від встановлення миру в Україні
Вчора 11:54 311
Рейтинг ATP: Джокович знову очолив світовий рейтинг, Сачко втратив 35 позицій
Вчора 10:23 13476
Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце
Вчора 09:40 205209
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Вчора 08:52 7767
Прямі трансляції

Бензема закликав Мбаппе перейти у Реал

Сьогодні 13:55 151 0
Карім Бензема хоче, щоб Кіліан Мбаппе перейшов у Реал
Бензема закликав Мбаппе перейти у Реал
Фото - gettyimages
#Бензема, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе склав би добру пару з Карімом Бензема у Реалі.

Про це розповів сам французький нападник мадридського клубу у коментарі L'Equipe.

"Так, я часто це говорю. Мені подобається грати з ним у збірній, і я хотів би грати з ним на клубному рівні.

Я думаю, ми забивали б удвічі більше голів. Або навіть утричі!

З Мбаппе я добре розумію свою роль у збірній, тому що ми знаємо, що зробить другий. Наприклад, нам обом подобається зміщуватись ліворуч, але ми ніколи не будемо там одночасно", – сказав Бензема.

Нагадаємо, Реал виділить 300 мільйонів на літнє трансферне вікно.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бринзак розповів про натуралізованих росіянок зі збірної України Бринзак розповів про натуралізованих росіянок зі збірної України 2118
Михайличенко: Тварини можуть образитися, що їх порівнюють із росіянами Михайличенко: Тварини можуть образитися, що їх порівнюють із росіянами 1960
Гравці Црвени Звезди проігнорували акцію на підтримку України перед матчем Євроліги Гравці Црвени Звезди проігнорували акцію на підтримку України перед матчем Євроліги 3899 2
Дмитренко - росіянкам у збірній України: Якщо думаєте відсидітися тихо у своїх норках, то сидіть краще вдома Дмитренко - росіянкам у збірній України: Якщо думаєте відсидітися тихо у своїх норках, то сидіть краще вдома 2197
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 40602
Підручний – щодо слів Бринзака про росіянок зі збірної України: І знову брехня Підручний – щодо слів Бринзака про росіянок зі збірної України: І знову брехня 1524
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 219896 5
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 16236 2
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11976
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 13175
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7719
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 27219 2