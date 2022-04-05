Бензема закликав Мбаппе перейти у Реал

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе склав би добру пару з Карімом Бензема у Реалі.

Про це розповів сам французький нападник мадридського клубу у коментарі L'Equipe.

"Так, я часто це говорю. Мені подобається грати з ним у збірній, і я хотів би грати з ним на клубному рівні.

Я думаю, ми забивали б удвічі більше голів. Або навіть утричі!

З Мбаппе я добре розумію свою роль у збірній, тому що ми знаємо, що зробить другий. Наприклад, нам обом подобається зміщуватись ліворуч, але ми ніколи не будемо там одночасно", – сказав Бензема.