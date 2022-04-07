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Мбаппе схиляється до переходу у Реал

Сьогодні 10:55 156 1
Мбаппе влітку може змінити клуб
Мбаппе схиляється до переходу у Реал
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе ще не вирішив, чи варто йому залишитись у клубі.

Про це повідомляє журналіст Telefoot Жюльєн Мейнар.

Нападник продовжує вести переговори як з парижанами, так і з Реалом, і поки що не визначився, як йому слід вчинити.

При цьому француз схиляється швидше переходити в мадридську команду.

Цього сезону Кіліан провів за ПСЖ 38 матчів, забив 28 голів і віддав 17 передач. Transfermarkt оцінює гравця у 160 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе близький до поновлення контракту з ПСЖ.

Нагадаємо, Бензема закликав Мбаппе перейти у Реал.

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