Мбаппе схиляється до переходу у Реал

Мбаппе влітку може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе ще не вирішив, чи варто йому залишитись у клубі.

Про це повідомляє журналіст Telefoot Жюльєн Мейнар.

Нападник продовжує вести переговори як з парижанами, так і з Реалом, і поки що не визначився, як йому слід вчинити.

При цьому француз схиляється швидше переходити в мадридську команду.

Цього сезону Кіліан провів за ПСЖ 38 матчів, забив 28 голів і віддав 17 передач. Transfermarkt оцінює гравця у 160 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе близький до поновлення контракту з ПСЖ.

Нагадаємо, Бензема закликав Мбаппе перейти у Реал.