Мбаппе схиляється до переходу у Реал

Джерело - Чемпіон.
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе ще не вирішив, чи варто йому залишитись у клубі.
Про це повідомляє журналіст Telefoot Жюльєн Мейнар.
Нападник продовжує вести переговори як з парижанами, так і з Реалом, і поки що не визначився, як йому слід вчинити.
При цьому француз схиляється швидше переходити в мадридську команду.
Цього сезону Кіліан провів за ПСЖ 38 матчів, забив 28 голів і віддав 17 передач. Transfermarkt оцінює гравця у 160 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе близький до поновлення контракту з ПСЖ.
Нагадаємо, Бензема закликав Мбаппе перейти у Реал.