Ла-Ліга збирає кошти українським біженцям

Джерело - upl.ua.
Координаційний центр УАФ та УПЛ співпрацюють з Ла-Лігою з питань допомоги українцям під час війни.
Про це повідомляє УПЛ.
В Іспанії запустили кампанію зі збору коштів та фінансування різнобічної допомоги українським біженцям в Іспанії.
Окрім цього, на всіх стадіонах футбольних клубів Ла Ліги впродовж декількох турів будуть встановлені спеціальні QR-коди, просканувавши які, вболівальники зможуть переказувати кошти на гуманітарну допомогу для українців.
Нагадаємо, воротар Емполі розмістив вдома біженців з України.