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Ла-Ліга збирає кошти українським біженцям

Сьогодні 20:30 48 0
На всіх стадіонах Ла-Ліги будуть встановлені QR-коди для фанатів.
Ла-Ліга збирає кошти українським біженцям
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ, #Ла-Ліга

Джерело - upl.ua.

Координаційний центр УАФ та УПЛ співпрацюють з Ла-Лігою з питань допомоги українцям під час війни.

Про це повідомляє УПЛ.

В Іспанії запустили кампанію зі збору коштів та фінансування різнобічної допомоги українським біженцям в Іспанії.

Окрім цього, на всіх стадіонах футбольних клубів Ла Ліги впродовж декількох турів будуть встановлені спеціальні QR-коди, просканувавши які, вболівальники зможуть переказувати кошти на гуманітарну допомогу для українців.

Нагадаємо, воротар Емполі розмістив вдома біженців з України.

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