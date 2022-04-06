Ла-Ліга збирає кошти українським біженцям

На всіх стадіонах Ла-Ліги будуть встановлені QR-коди для фанатів.

Координаційний центр УАФ та УПЛ співпрацюють з Ла-Лігою з питань допомоги українцям під час війни.

Про це повідомляє УПЛ.

В Іспанії запустили кампанію зі збору коштів та фінансування різнобічної допомоги українським біженцям в Іспанії.

Окрім цього, на всіх стадіонах футбольних клубів Ла Ліги впродовж декількох турів будуть встановлені спеціальні QR-коди, просканувавши які, вболівальники зможуть переказувати кошти на гуманітарну допомогу для українців.

Нагадаємо, воротар Емполі розмістив вдома біженців з України.