Джерело - football.ua.
Нападник Норвіча Теему Пуккі влітку може змінити клуб.
Про це повідомляє журналіст Педді Девітт.
Нападником цікавиться Сельта, яка хоче мати в ротації форварда з досвідом результативної гри на рівні Прем’єр-ліги та Чемпіоншипа.
Однак, "канарки" до останнього будуть чіплятися за можливість зберегти 32-річного виконавця в своїй команді.
Для цього в них є всі можливості — у дійсній угоді з Пуккі записано відповідний пункт, згідно з яким Норвіч має можливість продовжити ще на один рік відносини з Теему навіть без згоди з його боку.
Англійський клуб найближчим часом хоче активувати цю опцію, тому підписати досвідченого виконавця в якості вільного агента в Сельти не вийде.
У поточному сезоні Пуккі відіграв 33 матчі, забивши вісім голів та віддавши три результативні передачі.
Нагадаємо, лідера Сельти звинувачують у зґвалтуванні.