Контракт гравця завершується влітку.

Нападник Норвіча Теему Пуккі влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє журналіст Педді Девітт.

Нападником цікавиться Сельта, яка хоче мати в ротації форварда з досвідом результативної гри на рівні Прем’єр-ліги та Чемпіоншипа.

Однак, "канарки" до останнього будуть чіплятися за можливість зберегти 32-річного виконавця в своїй команді.

Для цього в них є всі можливості — у дійсній угоді з Пуккі записано відповідний пункт, згідно з яким Норвіч має можливість продовжити ще на один рік відносини з Теему навіть без згоди з його боку.

Англійський клуб найближчим часом хоче активувати цю опцію, тому підписати досвідченого виконавця в якості вільного агента в Сельти не вийде.

У поточному сезоні Пуккі відіграв 33 матчі, забивши вісім голів та віддавши три результативні передачі.

Нагадаємо, лідера Сельти звинувачують у зґвалтуванні.