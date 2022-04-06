Караваєв: російських військових навіть звірами назвати не можна

Російських військових не можна навіть звірами назвати, після того, що вони роблять на українській землі.

Про це розповів оборонець Динамо Олександр Караваєв.

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"Ми будемо боротися до останнього. Бачимо, які сміливі в нас військові, і ця мужність є лише у нашого народу. Дуже прикро кожного дня читати про жахіття, що відбуваються на території нашої країни. За все це російських військових навіть звірами назвати не можна. Вони не дають жодного шансу мирному населенню.

Але я хочу подякувати, низький уклін усім тим, хто відчайдушно боронить нашу землю, задля цього потрібна велика відвага", - сказав Караваєв.