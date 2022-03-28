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Таврія припинила своє існування

Сьогодні 23:03 32 0
Клуб має намір повернутися на футбольні поля України
Таврія припинила своє існування
#Таврія

Джерело - офіційний сайт Таврії.

Спортивний клуб Таврія Сімферополь припинив своє існування.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"На жаль, на долю нашого клубу випали тяжкі випробування вже не вперше. Перший Чемпіон Незалежної України припинив своє існування у 2014 році через анексію Криму. Після цього було багато спроб знайти підтримку та відновитись у якості професіоналів серед українських футбольних клубів". 

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"Ми гучно заявили про себе завдяки новому керівництву, зібрали коло однодумців, посилили склад та готувались виконувати задачі. Та знову, через війну, ми вимушені зупинитись. У клубі хочуть вірити, що це звернення до вболівальників не стане останнім. І ми ще зустрінемось на зелених полях України", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, Верес тимчасово розпустив команду.

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