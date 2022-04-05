Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 квітня, відбулися перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Манчестер Сіті Олександра Зінченка мінімально здолав мадридський Атлетіко. Українець весь матч провів на лаві для запасних.
У паралельному поєдинку Бенфіка програла Ліверпулю. Роман Яремчук вийшов на поле на 82-й хвилині матчу.
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал, 05 квітня
Манчестер Сіті - Атлетіко 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 70 Де Брейне
Бенфіка - Ліверпуль 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 17 Конате, 0:2 - 34 Мане, 1:2 - 49 Нуньєс, 1:3 - 87 Діас
Матчі-відповіді заплановано на 13 квітня.
Нагадаємо, Анчелотті не полетів на матч Реала з Челсі.