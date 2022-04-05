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Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв

Вчора 23:55 208 0
Відбулися матчі Ліги чемпіонів
Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв
#Атлетіко Мадрид, #Бенфіка, #Олександр Зінченко, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 квітня, відбулися перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті Олександра Зінченка мінімально здолав мадридський Атлетіко. Українець весь матч провів на лаві для запасних.

У паралельному поєдинку Бенфіка програла Ліверпулю. Роман Яремчук вийшов на поле на 82-й хвилині матчу.

Ліга чемпіонів

Чвертьфінал, 05 квітня

Манчестер Сіті - Атлетіко 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 70 Де Брейне

Бенфіка - Ліверпуль 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Конате, 0:2 - 34 Мане, 1:2 - 49 Нуньєс, 1:3 - 87 Діас

Матчі-відповіді заплановано на 13 квітня.

Нагадаємо, Анчелотті не полетів на матч Реала з Челсі.

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