Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв

Відбулися матчі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 квітня, відбулися перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті Олександра Зінченка мінімально здолав мадридський Атлетіко. Українець весь матч провів на лаві для запасних.

У паралельному поєдинку Бенфіка програла Ліверпулю. Роман Яремчук вийшов на поле на 82-й хвилині матчу.

Ліга чемпіонів

Чвертьфінал, 05 квітня

Манчестер Сіті - Атлетіко 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 70 Де Брейне

Бенфіка - Ліверпуль 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Конате, 0:2 - 34 Мане, 1:2 - 49 Нуньєс, 1:3 - 87 Діас

Матчі-відповіді заплановано на 13 квітня.

Нагадаємо, Анчелотті не полетів на матч Реала з Челсі.