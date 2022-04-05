Джерело - Marca.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті пропустить гостьовий матч команди у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі, який відбудеться завтра, 6 квітня.
Про це повідомляє Marca.
Карло Анчелотті досі не вилікувався від коронавірусу і не полетів сьогодні з командою в Лондон. Якщо наставник отримає негативний ПЛР-тест, то зможе завтра приєднатися до команди.
Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE
Раніше тренер через ковід вже пропустив матч Ла Ліги проти Сельти. Тоді командою керував його син Давіде.