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Анчелотті не полетів на матч Реала з Челсі

Сьогодні 18:38 194 0
Італієць ще може приєднатися до команди
Анчелотті не полетів на матч Реала з Челсі
#Анчелотті, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Челсі

Джерело - Marca.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті пропустить гостьовий матч команди у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі, який відбудеться завтра, 6 квітня.

Про це повідомляє Marca.

Карло Анчелотті досі не вилікувався від коронавірусу і не полетів сьогодні з командою в Лондон. Якщо наставник отримає негативний ПЛР-тест, то зможе завтра приєднатися до команди.

  Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE

Раніше тренер через ковід вже пропустив матч Ла Ліги проти Сельти. Тоді командою керував його син Давіде.

Раніше Бензема закликав Мбаппе перейти у Реал.

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