Динамо U-19 матиме додаткову мотивацію в матчі Юнацької ліги УЄФА проти Спортінга через війну України проти росії.

Про це заявив головний тренер Спортінга U-19 Філіпе Педру.

"Ми розуміємо важливість моменту. Це набагато більше, ніж просто матч. Динамо представлятиме свою країну, і ми з розумінням до цього ставимося. Психологічно це може дати їм більшу мотивацію, щоб представляти за свою країну, але з нашого боку також є велика мотивація, тому що наші гравці мають дуже великі амбіції", – сказав Педру.