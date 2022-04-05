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Тренер Спортінга U-19: Динамо представлятиме свою країну – це може дати їм більшу мотивацію

Сьогодні 21:56 124 0
Наставник португальців розповів про майбутній матч Юнацької ліги УЄФА
Тренер Спортінга U-19: Динамо представлятиме свою країну – це може дати їм більшу мотивацію
#Динамо U-19, #Юнацька ліга УЄФА, #Спортінг U-19

Джерело - A Bola.

Динамо U-19 матиме додаткову мотивацію в матчі Юнацької ліги УЄФА проти Спортінга через війну України проти росії.

Про це заявив головний тренер Спортінга U-19 Філіпе Педру.

"Ми розуміємо важливість моменту. Це набагато більше, ніж просто матч. Динамо представлятиме свою країну, і ми з розумінням до цього ставимося. Психологічно це може дати їм більшу мотивацію, щоб представляти за свою країну, але з нашого боку також є велика мотивація, тому що наші гравці мають дуже великі амбіції", – сказав Педру.

Матч відбудеться 7 квітня о 15:00.

Нагадаємо, визначився транслятор благодійних матчів Динамо в Європі.

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