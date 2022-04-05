Погба відмовився переходити у ПСЖ

Погба хоче перейти у Ювентус

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба отримав пропозицію контракту від ПСЖ.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Парижани хочуть скористатися тим, що у француза залишилося лише два місяці за чинною угодою з манкуніанцями, запропонувавши варіант з переїздом до Франції у статусі вільного агента.

Сам гравець не проти такого розвитку подій, проте головною проблемою для ПСЖ є бажання Погба повернутися до Ювентуса – саме повернення до Серії А Поль визначив своїм пріоритетом на літо.

До того ж пропозиція французького клубу не така щедра як те, що запропонував гравцю МЮ, який все ще вважає, що йому під силу переконати Погба залишитися в Англії.

Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче повернути Погба.