Ювентус хоче повернути Погба

Француз потрібен туринській команді

Ювентус зацікавлений у поверненні хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Про це повідомляє Calciomercato.

Термін контракту півзахисника з червоними дияволами добігає кінця, влітку гравець може стати вільним агентом. У Ювентус добре знають, що француз може дати півзахисту команди. Проте клуб не готовий платити Погба понад 10 млн євро на рік.

Зазначається, що з боку футболіста були сигнали про бажання повернутися до Турина.

У поточному сезоні на француза 1 гол та 9 асистів у 16 ​​матчах АПЛ.

Раніше Джорджо К'єлліні може покинути Ювентус.