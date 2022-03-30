Ювентус хоче повернути Погба

Джерело - isport.ua.
Ювентус зацікавлений у поверненні хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.
Про це повідомляє Calciomercato.
Термін контракту півзахисника з червоними дияволами добігає кінця, влітку гравець може стати вільним агентом. У Ювентус добре знають, що француз може дати півзахисту команди. Проте клуб не готовий платити Погба понад 10 млн євро на рік.
Зазначається, що з боку футболіста були сигнали про бажання повернутися до Турина.
У поточному сезоні на француза 1 гол та 9 асистів у 16 матчах АПЛ.
Раніше Джорджо К'єлліні може покинути Ювентус.