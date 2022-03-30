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Ювентус хоче повернути Погба

Сьогодні 13:40 162 0
Француз потрібен туринській команді
Ювентус хоче повернути Погба
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - isport.ua.

Ювентус зацікавлений у поверненні хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба. 

Про це повідомляє Calciomercato.

Термін контракту півзахисника з червоними дияволами добігає кінця, влітку гравець може стати вільним агентом. У Ювентус добре знають, що француз може дати півзахисту команди. Проте клуб не готовий платити Погба понад 10 млн євро на рік.

Зазначається, що з боку футболіста були сигнали про бажання повернутися до Турина.

У поточному сезоні на француза 1 гол та 9 асистів у 16 ​​матчах АПЛ.

Раніше Джорджо К'єлліні може покинути Ювентус.

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