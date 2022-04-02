Реал виділить 300 мільйонів на літнє трансферне вікно

Пріоритетні цілі - Мбаппе та Голанд

Керівництво Реала готує масштабне посилення складу у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє AS.

Клуб готовий витратити 300 мільйонів євро. 80 із них піде на підписання в якості вільного агента Кіліана Мбаппе. Ще 150 з урахуванням комісійних для агентів - на форварда Боруссії Дортмунд Ерлінга Голанда. 60 мільйонів клуб планує витратити на хавбека Монако Орельєна Тчуамені.

Також у сфері інтересів Реала - Серж Гнабрі з Баварії, чий контракт спливає влітку 2023 року. Однак для його підписання клубу треба буде продати когось зі своїх гравців. Перші кандидати - Марко Асенсіо та Родріго.

Раніше Реал підписав захисника Шахтаря Вінісіуса Тобіаса.