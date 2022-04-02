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Реал виділить 300 мільйонів на літнє трансферне вікно

Сьогодні 15:41 178 0
Пріоритетні цілі - Мбаппе та Голанд
Реал виділить 300 мільйонів на літнє трансферне вікно
#Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Керівництво Реала готує масштабне посилення складу у літнє трансферне вікно. 

Про це повідомляє AS.

Клуб готовий витратити 300 мільйонів євро. 80 із них піде на підписання в якості вільного агента Кіліана Мбаппе. Ще 150 з урахуванням комісійних для агентів - на форварда Боруссії Дортмунд Ерлінга Голанда. 60 мільйонів клуб планує витратити на хавбека Монако Орельєна Тчуамені.

Також у сфері інтересів Реала - Серж Гнабрі з Баварії, чий контракт спливає влітку 2023 року. Однак для його підписання клубу треба буде продати когось зі своїх гравців. Перші кандидати - Марко Асенсіо та Родріго.

Раніше Реал підписав захисника Шахтаря Вінісіуса Тобіаса.

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