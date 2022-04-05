Патрік хоче покинути Шахтар

Патрік може повернутися у Бразилію

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік хоче покинути донецький клуб.

Про це повідомляє ge.globo.

Раніше повідомлялося, що 30-річний бразилець може перейти на правах оренди в Інтернасьйонал із бразильської Серії А, однак сам футболіст хоче остаточно залишити український клуб.

Переговори між керівництвом Інтернасьйоналу та Аланом Патріком просунулися на кілька кроків уперед, проте бразильському клубу, як і раніше, потрібно зробити привабливу пропозицію Шахтарю. Альтернативним варіантом може стати оренда, але лише у разі прийняття компромiсних пунктiв сторонами.

Чинний контракт Алана Патріка із Шахтарем розрахований аж до літа 2025 року, проте бразилець не впевнений щодо того, чи хоче він у майбутньому продовжити кар'єру в Україні.

Алан Патрік виступає за Шахтар з 2011 року та має чинний контракт із донецьким клубом до 31 грудня 2025 року.