Інтернасьйонал хоче орендувати Алана Патріка

Джерело - sport.ua.
30-річний півзахисник Шахтаря Алан Патрік близький до переходу у бразильський Інтернасьйонал.
Про це повідомляє Portal do Colorado.
Південноамериканці вже запропонували гірникам віддати футболіста в оренду до кінця року з опцією викупу.
Шахтар був готовий відпустити Алана Патріка в оренду, а тепер, отримавши пропозицію про включення до договору опції викупу, взяв паузу на роздуми.
Алан Патрік виступає за Шахтар з 2011 року та має чинний контракт із донецьким клубом до 31 грудня 2025 року.