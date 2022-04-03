Інтернасьйонал хоче орендувати Алана Патріка

Керівництво Шахтаря вивчає пропозицію бразильського клубу

30-річний півзахисник Шахтаря Алан Патрік близький до переходу у бразильський Інтернасьйонал.

Про це повідомляє Portal do Colorado.

Південноамериканці вже запропонували гірникам віддати футболіста в оренду до кінця року з опцією викупу.

Шахтар був готовий відпустити Алана Патріка в оренду, а тепер, отримавши пропозицію про включення до договору опції викупу, взяв паузу на роздуми.

Алан Патрік виступає за Шахтар з 2011 року та має чинний контракт із донецьким клубом до 31 грудня 2025 року.