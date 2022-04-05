Коваленко: російські військові вбили мого друга

Російські військові вбили друга хавбека Спеції Віктора Коваленка.

Про це розповів сам футболіст в інтерв’ю Gazzetta dello Sport.

"Смерть? У мене є фото мого друга. П’ять днів він переховувався в укритті, а потім спробував втекти. Він сів у машину разом із братом та дівчиною.

На першому блокпосту російські військові зупинили автомобіль і вбили двох чоловіків. Навіть тіла для поховання не повернули. Дівчину тримали три години, потім відпустили. Вона втекла з криками", – розповів Коваленко.