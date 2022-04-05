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Коваленко: російські військові вбили мого друга

Сьогодні 11:48 111 0
Віктор Коваленко розповів про вбивство друга російськими військовими.
Коваленко: російські військові вбили мого друга
Фото - gettyimages
#Віктор Коваленко, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція

Джерело - tribuna.com.

Російські військові вбили друга хавбека Спеції Віктора Коваленка.

Про це розповів сам футболіст в інтерв’ю Gazzetta dello Sport.

"Смерть? У мене є фото мого друга. П’ять днів він переховувався в укритті, а потім спробував втекти. Він сів у машину разом із братом та дівчиною.

На першому блокпосту російські військові зупинили автомобіль і вбили двох чоловіків. Навіть тіла для поховання не повернули. Дівчину тримали три години, потім відпустили. Вона втекла з криками", – розповів Коваленко.

Актуально: Коваленко: У нас найкраща армія

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