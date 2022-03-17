Коваленко: У нас найкраща армія

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко підтримав Україну, яка чинить опір вторгненню росії.

"Новину про повномасштабну війну почув від своїх рідних. Коли на наші міста впали бомби, то від цього стало страшно. Я це переживаю з великим сумом, з великим горем на серці, бо важко бачити, як руйнуються будинки, міста, гинуть безневинні діти, невинні люди. Від цього великий смуток.

Українцям та вболівальникам я хочу сказати спасибі. Зараз важкий час, але ми маємо залишатися людьми, маємо допомагати один одному.

Також хочу сказати спасибі Херсону. Люди великі молодці. Також: Мелітополь, Бердянськ - усі міста, де росія окупувала наші землі, люди виходять на мітинги та не бояться нікого. Усі міста Україна поверне. Сто відсотків.

Хочу сказати про нашу армію. У нас найкраща армія. Чоловіки, ви найкращі. Перемога буде лише за нами", - сказав Коваленко.