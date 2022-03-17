Головне
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи
Сьогодні 00:36 86
Гол Ярмоленка допоміг Вест Гему переграти Севілью. Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:38 52
Збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі
Вчора 21:28 450
Павлюченко: Кожен росіянин, у тому числі і я - винен у подіях в Україні
Вчора 20:29 692
Благодійний турнір Victory Cup на PokerMatch на підтримку України
Вчора 19:16 160
Ребров: У Дубаї достатньо жертв багаторічної пропаганди
Вчора 17:55 326
Долгополов пояснив, чому російських тенісистів потрібно усунути від змагань
Вчора 17:11 278
Редкач: Ломаченко хоче залишити Україну? Фейк, Лома залишається вдома
Вчора 16:40 607
Російський журналіст: За події в Україні я також несу відповідальність
Вчора 15:46 853
Феєнорд може підписати Пятова
Вчора 12:42 489
Прямі трансляції

Коваленко: У нас найкраща армія

Вчора 22:25 164 0
Коваленко: У нас найкраща армія
#Віктор Коваленко

Джерело - ТК Футбол.

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко підтримав Україну, яка чинить опір вторгненню росії.

"Новину про повномасштабну війну почув від своїх рідних. Коли на наші міста впали бомби, то від цього стало страшно. Я це переживаю з великим сумом, з великим горем на серці, бо важко бачити, як руйнуються будинки, міста, гинуть безневинні діти, невинні люди. Від цього великий смуток.

Українцям та вболівальникам я хочу сказати спасибі. Зараз важкий час, але ми маємо залишатися людьми, маємо допомагати один одному.

Також хочу сказати спасибі Херсону. Люди великі молодці. Також: Мелітополь, Бердянськ - усі міста, де росія окупувала наші землі, люди виходять на мітинги та не бояться нікого. Усі міста Україна поверне. Сто відсотків.

Хочу сказати про нашу армію. У нас найкраща армія. Чоловіки, ви найкращі. Перемога буде лише за нами", - сказав Коваленко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Баєр - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Баєр - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 6687
Дружина Усика: Мені не віриться, що це, бл**ь, 2022 рік Дружина Усика: Мені не віриться, що це, бл**ь, 2022 рік 1134
Бенфіка встановила шалену ціну за свого нападника Бенфіка встановила шалену ціну за свого нападника 757
Російський журналіст: За події в Україні я також несу відповідальність Російський журналіст: За події в Україні я також несу відповідальність 853
Визначились всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів Визначились всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 2250
Евертон - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 1439
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156741 5
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11911
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3314
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7497
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18134
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3871