Забарний - один з найкращих молодих захисників

У черговому рейтингу CIES Ілля Забарний посів шосте місце серед молодих центральних захисників Європи.

Про це повідомив офіційний сайт центру спортивних досліджень.

Серед центральних захисників Забарного випередили Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), П'єро Хінкап'є (Байєр), Кастелло Лукеба (Ліон), Журрієн Тімбер (Аякс) та Гонсалу Інасіу (Спортинг Л).

У загальному рейтингу гравців, що народилися після 24 березня 2001 року, Забарний посів 21 місце.

Першу трійку склали Букайо Сака (Арсенал), Мейсон Грінвуд (Манчестер Юнайтед) та Патрік Віммер (Армінія).

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