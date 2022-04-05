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Шевченко вивіз рідних з України

Сьогодні 08:25 93 0
Андрій Шевченко прокоментував виїзд мами з України
Шевченко вивіз рідних з України
Фото - УАФ
#Андрій Шевченко

Джерело - pravda.com.ua.

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко забрав рідних з небезпечної зони.

Про це розповів сам український фахівець у коментарі Українській правді.

"Це був дуже важкий момент у моєму житті, коли мені зателефонувала мама вранці й зі сльозами на очах сказала, що почалася війна. Це був, звичайно, великий шок, ніхто не міг повірити в це.

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Почалися бомбардування, вибухи. І один із вибухів стався буквально поруч із місцем, де перебували мої батьки, моя мама, моя сестра. Перші дні були дуже тяжкими, але все нормально, вони в порядку.

Будинок моєї мами та моєї сестри розташований під Києвом, дуже близько, по Обухівській трасі. Вони не хотіли їхати, хотіли залишитися. Двадцять днів мама була у себе вдома, але стан здоров'я її почав погіршуватися, тому ми вирішили її забрати. Сестра та мама сіли в машину, забрали двох собак та доїхали до Ужгорода. Зупинились там. Нині вони перейшли кордон та приїхали до Італії", – розповів Шевченко.

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