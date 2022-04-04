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Шевченко прийме у своєму лондонському домі декілька сімей з України

Сьогодні 20:40 180 0
Український тренер допоможе українським сім'ям
Шевченко прийме у своєму лондонському домі декілька сімей з України
#Андрій Шевченко

Джерело - Українська Правда.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко прийме у своєму будинку в Лондоні декілька українських сімей.

Про це він розповів Українській Правді.

"Понад 100 тисяч сімей готові прийняти українських біженців. Єдина проблема у Великій Британії – це оформлення документів. Тому що Велика Британія пішла з Європейського Союзу, а там з цим набагато простіше", - заявив фахівець.

  росія веде війну проти України

"І, звісно, те, що роблять сьогодні країни Європейського Союзу, особливо наші сусіди в особі поляків, румунів, а також угорців, італійців, німців, австрійців, дуже нам допомагає. Польща, звичайно, грає величезну роль у цьому. У Великій Британії, щоб все оформити, треба підготувати певну низку документів та почекати. Тому я зі свого боку вже заповнив ці документи, я запросив дві родини, швидше за все, завтра чи післязавтра запрошуватиму третю".

  Шевченко: Пишаюся, що я - українець

"Так, я подав документи, що на даний момент готовий прийняти у себе дві родини, тому що маю дві гостьові кімнати і за площею я можу це зробити. Я подаю документи, вони розглядають мої можливості й будуть визначатися, які сім’ї мені відправляти", - розповів Шевченко.

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