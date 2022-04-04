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Шевченко: Маліновський разом з дружиною дуже багато робить для українців

Вчора 23:41 127 0
Екстренер збірної України розповів про активність хавбека Аталанти
Шевченко: Маліновський разом з дружиною дуже багато робить для українців
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Андрій Шевченко

Джерело - Українська Правда.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко готує програму для українських біженців з мером Мілана.

Про це він розповів Українській Правді.

"Люди, з якими я спілкуюсь зараз, це люди, які підтримують Україну. Розуміють, наскільки тяжка ситуація в Україні. Які великі проблеми з біженцями у нас. Здебільшого виїжджають у нас діти та матері. Тому для цього мають бути особливі програми. Дуже багато робиться у Євросоюзі та Великобританії", - заявив український фахівець.

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"Ми зараз готуємо з мером Мілана програму прийому дітей у Мілані, їх розміщення. Чи це буде з батьками, з мамою чи без неї. І водночас це вже має бути певна допомога і з боку шкіл. І ця вся програма готується, і її буде представлено наступного тижня".

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"Це в Мілані, але я постійно на зв’язку з послом і з консулом. Також цим займаються і в Римі, і у Вероні, і Бергамо. Я знаю, що Руслан Маліновський разом із дружиною дуже багато робить. Сьогодні весь світ об’єднався довкола цієї проблеми. І я вважаю, що кожен намагається і робить усе, щоб допомогти", – сказав Шевченко.

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