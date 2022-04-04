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Джерело - Українська Правда.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко готує програму для українських біженців з мером Мілана.

Про це він розповів Українській Правді.

"Люди, з якими я спілкуюсь зараз, це люди, які підтримують Україну. Розуміють, наскільки тяжка ситуація в Україні. Які великі проблеми з біженцями у нас. Здебільшого виїжджають у нас діти та матері. Тому для цього мають бути особливі програми. Дуже багато робиться у Євросоюзі та Великобританії", - заявив український фахівець.

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"Ми зараз готуємо з мером Мілана програму прийому дітей у Мілані, їх розміщення. Чи це буде з батьками, з мамою чи без неї. І водночас це вже має бути певна допомога і з боку шкіл. І ця вся програма готується, і її буде представлено наступного тижня".

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