Реал хоче віддати Азара в оренду

Джерело - AS.
Півзахисник Еден Азар може залишити Реал влітку.
Про це повідомляє AS.
Мадридці хочуть, щоб футболіст набрав хорошої форми і повернувся на той рівень, на якому виступав за Челсі.
Якщо Еден зможе впевнено заграти в іншій команді, Реал розглядатиме можливість його продажу.
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Також іспанський клуб хотів би скоротити витрати на зарплати - а 31-річний гравець отримує близько 15 млн. євро на рік.
Самого футболіста підштовхнути до переходу можливістю потрапити на ЧС-2022.
Нагадаємо, Мілан цікавиться Азаром.