Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 02:17 40251
Шевченко прийме у своєму лондонському домі декілька сімей з України
Сьогодні 20:40 92
Віталій Кличко: Ми не пробачимо те, що зроблено з нашими містами і людьми
Сьогодні 15:24 256
Директор Металіста: Доля клубу залежить від встановлення миру в Україні
Сьогодні 11:54 237
Рейтинг ATP: Джокович знову очолив світовий рейтинг, Сачко втратив 35 позицій
Сьогодні 10:23 13338
Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце
Сьогодні 09:40 204877
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Сьогодні 08:52 6544
War story: як німецькі волонтери допомагають українцям
Сьогодні 08:51 946
Сізов виставив на аукціон золотий перстень Суперліги для допомогти ЗСУ
Сьогодні 08:39 222
У Сумській області російські бойовики після тортур убили марафонця-рекордсмена
Сьогодні 08:08 490
Прямі трансляції

Реал хоче віддати Азара в оренду

Сьогодні 20:03 104 0
Бельгієць може покинути "вершкових"
Реал хоче віддати Азара в оренду
#Реал Мадрид, #Еден Азар

Джерело - AS.

Півзахисник Еден Азар може залишити Реал влітку.

Про це повідомляє AS.

Мадридці хочуть, щоб футболіст набрав хорошої форми і повернувся на той рівень, на якому виступав за Челсі.

Якщо Еден зможе впевнено заграти в іншій команді, Реал розглядатиме можливість його продажу.

  Актуально: Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE

Також іспанський клуб хотів би скоротити витрати на зарплати - а 31-річний гравець отримує близько 15 млн. євро на рік.

Самого футболіста підштовхнути до переходу можливістю потрапити на ЧС-2022.

Нагадаємо, Мілан цікавиться Азаром.

Коментарі ()
Популярне зараз
"Ярмоленко підіграє росіянам", - Сеньків розкритикував ідею інтерв'ю російському блогеру "Ярмоленко підіграє росіянам", - Сеньків розкритикував ідею інтерв'ю російському блогеру 1760 1
Гравці Црвени Звезди проігнорували акцію на підтримку України перед матчем Євроліги Гравці Црвени Звезди проігнорували акцію на підтримку України перед матчем Євроліги 1509 2
Аталанта з Маліновським поступилася Наполі, Інтер здолав Ювентус. Результати матчів 31 туру Серії А Аталанта з Маліновським поступилася Наполі, Інтер здолав Ювентус. Результати матчів 31 туру Серії А 1609
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 6544
Рейтинг ATP: Джокович знову очолив світовий рейтинг, Сачко втратив 35 позицій Рейтинг ATP: Джокович знову очолив світовий рейтинг, Сачко втратив 35 позицій 13338
Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце 204877
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 219861 5
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4796
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 16189 2
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5664
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 172881 6
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 14687 12