Реал хоче віддати Азара в оренду

Бельгієць може покинути "вершкових"

Джерело - AS.

Півзахисник Еден Азар може залишити Реал влітку.

Про це повідомляє AS.

Мадридці хочуть, щоб футболіст набрав хорошої форми і повернувся на той рівень, на якому виступав за Челсі.

Якщо Еден зможе впевнено заграти в іншій команді, Реал розглядатиме можливість його продажу.

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Також іспанський клуб хотів би скоротити витрати на зарплати - а 31-річний гравець отримує близько 15 млн. євро на рік.

Самого футболіста підштовхнути до переходу можливістю потрапити на ЧС-2022.

Нагадаємо, Мілан цікавиться Азаром.