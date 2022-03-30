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Мілан цікавиться Азаром та Йовичем

Сьогодні 16:33 197 0
Італійці можуть придбати декількох гравців "вершкових"
Мілан цікавиться Азаром та Йовичем
#Діас, #Йович, #Паоло Мальдіні, #Мілан, #Реал Мадрид, #Еден Азар

Джерело - Calciomercato.com.

Мілан цікавиться кількома гравцями Реала.

Про це повідомляє Calciomercato.

"Россонері" планують викупити Браїма Діаса, який виступає за клуб на правах оренди. Сума трансферу оцінюється в 22 мільйони євро.

Також на зустрічі представників клубів технічний директор Мілана Паоло Мальдіні хоче обговорити можливі трансфери Едена Азара та Луки Йовича.

Реал не перешкоджатиме відходу гравців, і Мілан матиме можливість підписати футболістів на досить вигідних умовах.

Нагадаємо, Азар пропустить 2-4 тижні після операції.

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