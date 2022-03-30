Італійці можуть придбати декількох гравців "вершкових"

Мілан цікавиться кількома гравцями Реала.

Про це повідомляє Calciomercato.

"Россонері" планують викупити Браїма Діаса, який виступає за клуб на правах оренди. Сума трансферу оцінюється в 22 мільйони євро.

Також на зустрічі представників клубів технічний директор Мілана Паоло Мальдіні хоче обговорити можливі трансфери Едена Азара та Луки Йовича.

Реал не перешкоджатиме відходу гравців, і Мілан матиме можливість підписати футболістів на досить вигідних умовах.

Нагадаємо, Азар пропустить 2-4 тижні після операції.