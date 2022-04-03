Полісся проводить благодійні матчі у Чехії

Початок війни застав клуб на тренувальному зборі в Туреччині

Команда Полісся перемісилася до Чехії, де проводить благодійні матчі з місцевими клубами, всі кошти з яких ідуть на допомогу захисникам України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нещодавно один із матчів Полісся відвідав Олександр Усик, який деякий час тренувався з командою в Туреччині.

Відзначимо, що більшість клубів Першої ліги та Другої ліги, які перебували на зборах на початок війни, вирішили не повертатися до України. Президент Агробізнеса Олег Собуцький вирішив розірвати контракти з тими гравцями, які не повернулися разом із командою до України.