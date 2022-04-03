Красніков: Думаю, що Ракицький був би радий виклику до збірної України

Джерело - Чемпіон.
Ярослав Ракицький заслуговує на розгляд у списку тих, кого можуть викликати до збірної України.
Про це заявив віцепрезидент Металіста Євген Красніков.
"Ракицький більш ніж адекватний хлопець. Коли питання стало руба, то він розірвав контракт з Зенітом. Він хоче грати у футбол, і, гадаю, він з задоволенням, він був би радий, якби його викликали до збірної України.
Мені здається, він заслужив право бути викликаним, але рішення ухвалює тренер", - сказав Красніков.
Раніше стало відомо, що Ракицький підтримує форму у Туреччині разом з харківською командою.