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Баварія розгромила Фрайбург, Боруссія Д поступилась Лейпцигу. Результати 28 туру Бундесліга

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Результати 28 туру Бундесліга
Баварія розгромила Фрайбург, Боруссія Д поступилась Лейпцигу. Результати 28 туру Бундесліга
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 28 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

28 тур, 02 квітня

Айнтрахт Франкфурт - Гройтер Фюрт 0:0

Армінія Білефельд - Штутгарт 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Калайджич, 1:1 - 59 Крюгер

Баєр Леверкузен - Герта Берлін 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 35 Аларіо, 2:0 - 40 Бельарабі, 2:1 - 42 Даріда

Гоффенгайм - Бохум 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Асано, 1:1 - 54 Раум, 1:2 - 59 Асано

Фрайбург - Баварія Мюнхен 1:4 (0:0)

Боруссія Д. - РБ Лейпциг 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Лаймер, 0:2 - 30 Лаймер, 0:3 - 58 Нкунку, 1:3 - 84 Мален, 1:4 - 86 Ольмо

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